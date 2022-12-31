Ракетна атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 20
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У результаті ракетної атаки на столицю 20 люлей постраждало, 1 - загинула. Про це повідомляє КМДА, передає УНН.
Цитата
«Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти столиці 1 людина загинула, 20 – постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та руйнування в трьох районах столиці.
За його словами, один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом‘янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця.
Наразі відомо про одну жертву. Ще 16 осіб отримали поранення, серед них і журналіст з Японії.