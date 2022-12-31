Ракетная атака на Киев: количество пострадавших выросло до 20
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате ракетной атаки на столицу 20 люлей пострадало, 1 человек погиб. Об этом сообщает КГГА, передает УНН.
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«В результате российской атаки на гражданские объекты столицы 1 человек погиб, 20– пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте», – говорится в сообщении.
Напомним
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и разрушениях в трех районах столицы.
По его словам, один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места.
Теперь известно об одной жертве. Еще 16 получили ранения, среди них и журналист из Японии.