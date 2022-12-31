Киев после массированной атаки: вода и тепло у киевлян есть, света нет у трети потребителей

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«Система жизнеобеспечения столицы работает в штатном режиме. Вода и тепло у киевлян есть. Без электроэнергии сейчас 30% потребителей. Из-за аварийных отключений. Движение поездов по красной линии метро осуществляется от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная». Ограничения применены для проверки открытого участка линии на наличие остатков от обломков ракет. На место выехали специалисты. О возобновлении движения красной линией сообщим дополнительно», – сообщил Кличко.

Напомним

В результате ракетной атаки на столицу 20 человек пострадало, 1 – погиб.