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"Київ модерн-балет" Раду Поклітару представить 11 листопада вистави "Палата №6" та "Underground"

"Київ модерн-балет" Раду Поклітару представить 11 листопада вистави "Палата №6" та "Underground"

Київ • УНН

 • 10468 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Цієї п’ятниці артисти театру "Київ модерн-балет" хореографа Раду Поклітару представлять одноактні балети "Палата №6" та "Underground", передає УНН з посиланням на прес-службу театру.

Вистави будуть показані в Київському муніципальному академічному театрі опери і балету для дітей та юнацтва 11 листопада о 19.00.

Лібрето, хореографією та постановкою " займався Раду Поклітару. Сценографією - Андрій Злобін, а художником по костюмам виступила Анна Іпатьєва.

"Створюючи спектакль "Underground" на музику видатного латиського композитора Петеріса Васкса, я надихався фразою Жана Поля Сартра "Пекло - це інші". Але цей балет не про біблейське пекло. Це розповідь про людей, загнаних в підземелля війною. Вимушені знаходитися разом в замкнутому просторі Undeground, вони доводять амплітуду своїх емоцій до пікових значень - любов-ненависть, радість-відчай. Ніхто не знає - чи їм вийти на денне світло. І саме тому їх "зараз" важливіше, ніж їх "потім", - розповів Р.Поклітару.

В театрі зазначають, що режисерське бачення Р.Поклітару втілює симфонічну драматургію П.Васкса настільки зримо, що майже втрачається умовна межа між музикою і сценічними образами. На противагу жаху смертельної небезпеки, життєвому краху звучить ніжна мелодія скрипки і як її відображення - образи юних закоханих, що опинилися в андеграунді і захищають своє кохання.

Інший одноактний балет "Палата №6" на музику А.Пярта, за думкою театру, є одним з найінтимніших їх спектаклів. В балеті, який викликає у глядачів потрясіння, мова йде про актуальну в наш час тему, коли несхожа на інших людина становиться ізгоєм.

"Для мене "Палата №6" - спектакль про нерозуміння. Про те, як часто незвичне видається за відхилення від норми. Доктор, знайшов найцікавішого співрозмовника в життя в божевільному пацієнті, сам сприймається оточуючими, як божевільний. Тонка, інтелігентна людина - він виходить за рамки звичного, "нормального" кола спілкування і стає вигнанцем", - додав Р.Поклітару.

Як повідомляв УНН, 21 жовтня на сцені Київського муніципального театру опери і балету для дітей та юнацтва “Київ Модерн-Балет” Раду Поклітару святкував своє десятиліття.

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