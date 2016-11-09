"Киев модерн-балет" Раду Поклитару представит 11 ноября спектакля "Палата №6" и "Underground"

Спектакли будут показаны в Киевском муниципальном академическом театре оперы и балета для детей и юношества 11 ноября в 19.00.

Либретто, хореографией и постановкой "занимался Раду Поклитару. Сценография - Андрей Злобин, а художником по костюмам выступила Анна Ипатьева.

"Создавая спектакль" Underground "на музыку выдающегося латышского композитора Петериса Васкса, я вдохновлялся фразой Жана Поля Сартра" Ад - это другие ". Но этот балет не про библейское ад. Это рассказ о людях, загнанных в подземелье войной. Вынужденные находиться вместе в замкнутом пространстве Undeground, они доводят амплитуду своих эмоций до пиковых значений - любовь-ненависть, радость-отчаяние. Никто не знает - выйти ли им на дневной свет. И именно поэтому их "сейчас" важнее, чем их "потом", - рассказал Р. Поклитару.

В театре отмечают, что режиссерское видение Р.Поклитару воплощает симфоническую драматургию П.Васкса настолько зримо, что почти теряется условная граница между музыкой и сценическими образами. В противоположность ужаса смертельной опасности, жизненному краху звучит нежная мелодия скрипки и как ее отражение - образы юных влюбленных, что оказались в андеграунде и защищают свою любовь.

Другой одноактный балет "Палата №6" на музыку А.Пярта, по мнению театра, является одним из самых интимных их спектаклей. В балете, который вызывает у зрителей потрясения, речь идет об актуальной в наше время теме, когда непохожий на других человек становится изгоем.

"Для меня" Палата №6 "- спектакль о непонимании. О том, как часто непривычное выдается за отклонение от нормы. Доктор, нашел интересного собеседника в жизни в сумасшедшем пациенте, сам воспринимается окружающими, как сумасшедший. Тонкий, интеллигентный человек - он выходит за рамки привычного, "нормального" круга общения и становится изгоем ", - добавил Р.Поклитару.

Как сообщал УНН, 21 октября на сцене Киевского муниципального театра оперы и балета для детей и юношества "Киев Модерн-Балет" Раду Поклитару праздновал свое десятилетие .