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Київ майже на 60% забезпечений електроенергією — YASNO

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Гендиректор YASNO Сергій Коваленко у своєму Facebook повідомив, що у Києві складна ситуація з електропостачанням. Через негоду у столиці люди почали більше використовувати електроприлади та обігрівачі. Як наслідок, нестача електроенергії в регіоні, передає УНН.

Київ майже на 60% забезпечений електроенергією — YASNO

Деталі

Посадовець зазначає, що генерація уже давно не дорівнює потребам електроенергії. Через надмірне споживання електрики збільшується її дефіцит.

За його словами, деякі генераційні об'єкти пішли на планові ремонти. Це необхідно оскільки вони просто вийдуть із ладу.

Цитата

"Через стан мереж і генерації зараз на Київ дають майже 60% необхідних об’ємів. З цього доступного об’єму майже 40% іде на об’єкти критичної інфраструктури. Залишки енергії розподіляють серед споживачів", — розповів Коваленко.

За його словами, нестачу генерації зараз намагаються балансувати за допомогою гідроелектростанцій. Коваленко зазначає, що  ресурс, отриманий від ГЕС, є вичерпним, і станції не можуть працювати цілодобово. Саме в нічні години ГЕС накопичують струм.

Нагадаємо

Станом на ранок 10 січня споживання електроенергії в Києві підвищилось через низьку температуру і сильний вітер. Також зросло споживання електрики промисловістю та бізнесом. Унаслідок цього зріс дефіцит потужності.

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