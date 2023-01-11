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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Киев почти на 60% обеспечен электроэнергией - YASNO

Киев • УНН

 • 1188116 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook сообщил, что в Киеве сложная ситуация с электроснабжением. Из-за непогоды в столице люди начали больше использовать электроприборы и обогреватели. Как следствие, нехватка электроэнергии в регионе, передает УНН.

Киев почти на 60% обеспечен электроэнергией - YASNO

Детали

Он отмечает, что генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Из-за чрезмерного потребления электричества увеличивается его дефицит.

По словам Коваленка, некоторые генерационные объекты ушли на плановые ремонты. Это необходимо поскольку они просто выйдут из строя.

Цитата

"Из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают почти 60% необходимых объемов. Из этого доступного объема почти 40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остатки энергии распределяют среди потребителей", — рассказал Коваленко.

По его словам, недостаток генерации сейчас пытаются балансировать с помощью гидроэлектростанций. Коваленко отмечает, что  ресурс, полученный от ГЭС, является исчерпывающим, и станции не могут работать круглосуточно. Именно в ночные часы ГЭС накапливают ток.

Напомним

По состоянию на утро 10 января потребление электроэнергии в Киеве повысилось из-за низкой температуры и сильного ветра. Также возросло потребление электричества промышленностью и бизнесом. Вследствие этого вырос дефицит мощности.

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