Киев почти на 60% обеспечен электроэнергией - YASNO
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко в своем Facebook сообщил, что в Киеве сложная ситуация с электроснабжением. Из-за непогоды в столице люди начали больше использовать электроприборы и обогреватели. Как следствие, нехватка электроэнергии в регионе, передает УНН.
Детали
Он отмечает, что генерация уже давно не равна потребностям электроэнергии. Из-за чрезмерного потребления электричества увеличивается его дефицит.
По словам Коваленка, некоторые генерационные объекты ушли на плановые ремонты. Это необходимо поскольку они просто выйдут из строя.
Цитата
"Из-за состояния сетей и генерации сейчас на Киев дают почти 60% необходимых объемов. Из этого доступного объема почти 40% идет на объекты критической инфраструктуры. Остатки энергии распределяют среди потребителей", — рассказал Коваленко.
По его словам, недостаток генерации сейчас пытаются балансировать с помощью гидроэлектростанций. Коваленко отмечает, что ресурс, полученный от ГЭС, является исчерпывающим, и станции не могут работать круглосуточно. Именно в ночные часы ГЭС накапливают ток.
Напомним
По состоянию на утро 10 января потребление электроэнергии в Киеве повысилось из-за низкой температуры и сильного ветра. Также возросло потребление электричества промышленностью и бизнесом. Вследствие этого вырос дефицит мощности.
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