Київ засипало снігом, для прибирання вивели більше техніки

Деталі

Зазначається, що наразі вулиці міста прибирають близько 300 одиниць техніки та понад 430 працівників бригад з ручного прибирання. Також до прибирання залучені 105 одиниць техніки та майже 3500 працівників керуючих компаній.

У КМДА водіїв закликали не користуватись власними авто без нагальної потреби та не створювати заторів.

Нагадаємо

За прогнозами синоптиків вночі, з 10 на 11 січня, у Києві потужний снігопад і пониження температури. Через це дорожники розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами.