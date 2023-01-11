Київ засипало снігом, для прибирання вивели більше техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. "Київавтодор" збільшив кількість техніки й працівників на вулицях столиці для прибирання снігу, інформує УНН з посиланням на Telegram КМДА.
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Зазначається, що наразі вулиці міста прибирають близько 300 одиниць техніки та понад 430 працівників бригад з ручного прибирання. Також до прибирання залучені 105 одиниць техніки та майже 3500 працівників керуючих компаній.
У КМДА водіїв закликали не користуватись власними авто без нагальної потреби та не створювати заторів.
Нагадаємо
За прогнозами синоптиків вночі, з 10 на 11 січня, у Києві потужний снігопад і пониження температури. Через це дорожники розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами.