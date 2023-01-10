Через погіршення погодних умов комунальники вночі оброблятимуть дороги Києва

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Мер столиці закликає водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах. А також не паркувати автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема — вздовж доріг і проїздів.

Завтра, 11 січня, синоптики прогнозують на дорогах подекуди ожеледицю. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по Київській області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу. У Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.

Нагадаємо

У Києві електроенергію, швидше за все, відключатимуть і у світло-сірих зонах графіка. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.