Через погіршення погодних умов комунальники вночі оброблятимуть дороги Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. За прогнозами синоптиків вночі у Києві потужний снігопад і пониження температури. Через це дорожники вже розпочали превентивну обробку вулиць протиожеледними засобами.Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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Мер столиці закликає водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах. А також не паркувати автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема — вздовж доріг і проїздів.
Завтра, 11 січня, синоптики прогнозують на дорогах подекуди ожеледицю. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура по Київській області вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу. У Києві вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.
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У Києві електроенергію, швидше за все, відключатимуть і у світло-сірих зонах графіка. Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.