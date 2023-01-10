Из-за ухудшения погодных условий коммунальщики ночью будут обрабатывать дороги Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. По прогнозам синоптиков, ночью в Киеве мощный снегопад и понижение температуры. Поэтому дорожники уже начали превентивную обработку улиц противогололедными средствами. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Мэр столицы призывает водителей воздержаться от поездок на авто во время непогоды и быть осторожными и внимательными на дорогах. А также не парковать авто там, где они будут мешать работе снегоуборочной техники. В частности — вдоль дорог и проездов.
Завтра, 11 января, синоптики прогнозируют на дорогах кое-где гололедицу. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура по Киевской области ночью 5-10°, днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.
Напомним
В Киеве электроэнергию, скорее всего, будут отключать и в светло-серых зонах графика. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.