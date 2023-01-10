Из-за ухудшения погодных условий коммунальщики ночью будут обрабатывать дороги Киева

Детали

Мэр столицы призывает водителей воздержаться от поездок на авто во время непогоды и быть осторожными и внимательными на дорогах. А также не парковать авто там, где они будут мешать работе снегоуборочной техники. В частности — вдоль дорог и проездов.

Завтра, 11 января, синоптики прогнозируют на дорогах кое-где гололедицу. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура по Киевской области ночью 5-10°, днем 1-6° мороза. В Киеве ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

Напомним

В Киеве электроэнергию, скорее всего, будут отключать и в светло-серых зонах графика. Об этом сообщил генеральный директор компании YASNO Сергей Коваленко.