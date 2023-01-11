Киев засыпало снегом, для уборки вывели больше техники

Детали

Отмечается, что сейчас улицы города убирают около 300 единиц техники и более 430 работников бригад по ручной уборке. Также к уборке привлечены 105 единиц техники и почти 3500 работников управляющих компаний.

В КГГА водителей призвали не пользоваться собственными авто без необходимости и не создавать пробки.

Напомним

По прогнозам синоптиков ночью, с 10 на 11 января, в Киеве мощный снегопад и понижение температуры. Из-за этого дорожники начали превентивную обработку улиц противогололедными средствами.