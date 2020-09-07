Київ готується до наступного опалювального сезону – Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. В столиці ведеться підготовка до наступного опалювального сезону, до зими готуються всі підприємства та служби. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Комунальне підприємство „Київтеплоенерго“ здійснює масштабну реконструкцію на запланованих ділянках тепломереж. Цього року ми загалом замінимо понад 100 км аварійних труб на найбільш проблемних ділянках у всіх районах міста. Також усунули 6,5 тисяч пошкоджень на тепломережах та пошкоджень, що виникли в результаті гідравлічних випробувань”, — сказав Кличко.
З його слів, якісне проведення гідравлічних випробувань влітку допомагає уникнути аварійних ситуацій взимку, коли тепло вже запущене.
Він нагадав також, що випробування цього року через карантин розпочали майже на місяць пізніше, аніж зазвичай — у травні.
“Тому роботи розпочали пізніше і здійснювали більш інтенсивно, щоб встигнути підготувати теплотраси до початку опалювального сезону та усунути всі пошкодження”, — пояснив мер.
Кличко повідомив, що “Київтеплоенерго” також підготувало до зими всі столичні станції теплопостачання і котельні. Там здійснили необхідні ремонти.
“До зими готуються всі підприємства та служби і якість робіт ми контролюємо. У місті працює житлово-комунальна інспекція, що буде обстежувати стан будинків та систем теплопостачання. І відповідальність за належну підготовку нестиме кожен”, — додав він.
Як повідомляв УНН, частина міста Біла Церква, що на Київщині, взимку може залишитися без опалення через заборгованість підприємства ПрАТ “Білоцерківська теплоелектроцентраль”.