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Частина будинків у Білій Церкві можуть залишитися без опалення – КОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Частина міста Біла Церква, що на Київщині, взимку може залишитися без опалення через заборгованість підприємства ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль". Про це під час брифінгу повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.

Частина будинків у Білій Церкві можуть залишитися без опалення – КОДА

"В розпалі підготовка до опалювального сезону. У нас важка ситуація з його стартом склалася у місті Біла Церква. ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії, якщо роботу не буде відновлено найближчим часом, є ризик того, що на зиму без тепла можуть залишитися 60 тисяч людей або навіть четверть міста", - зазначив він.

За словами Володіна, причиною зупинки є заборгованість.

"Причина зупинки – багатомільйонна заборгованість самого підприємства та такі ж великі гроші, які завинили теплоелектроцентралі за спожите. Виходом може стати зміни до Постанови Кабінету Міністрів України, яка регулює умови постачання природного газу", - додав голова КОДА.

Нагадаємо, у Держенергонагляді створили орган контролю за електроенергетикою та теплопостачанням.

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