У Держенергонагляді створили орган контролю за електроенергетикою та теплопостачанням
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Держенергонагляді створили координаційну раду з питань основної діяльності, відбулося її перше засідання. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу уряду.
"7 серпня 2020 року відбулось перше організаційне засідання координаційної ради з основних питань діяльності Державної інспекції енергетичного нагляду України. Відповідний наказ від 06 серпня 2020 року № 124 підписав т.в.о. голови Держенергонагляду Роман Боднар", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що координаційна рада є консультативно-дорадчим органом, який має на меті сприяти постійному удосконаленню державної політики у сфері нагляду у галузях електроенергетики та теплопостачання.
"Нагальним завданням на сьогодні є приведення нормативно-правових актів до норм чинного законодавства. Тому детальний аналіз вже діючих підзаконних актів, скасування тих, що втратили актуальність та внесення змін до інших – мають надати відомству правові інструменти для здійснення заходів нагляду з метою забезпечення якісного, безпечного і безперебійного електро- та теплопостачання", – сказав Боднар.
Нагадаємо, підприємства паливно-енергетичного комплексу України розпочали підготовку до опалювального періоду у плановому порядку, із значними запасами палива на складах.