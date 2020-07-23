Буславець повідомила про підготовку до зими: запаси палива рекордні

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Підприємства паливно-енергетичного комплексу України розпочали підготовку до опалювального періоду у плановому порядку, із значними запасами палива на складах. Про це повідомила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час селекторної наради з керівниками профільних міністерств, відомств та регіонів, передає УНН.

“Робота з підготовки енергетичного обладнання виробниками електричної енергії та операторами системи розподілу ведеться в плановому порядку. Сьогодні маємо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ: вугілля більше у 1,9 рази проти показника минулого року, мазуту — у 1,4 рази. Більш ніж достатньо запасів природного газу. Згідно з прийнятим Урядом Планом заходів передбачено наявність природного газу в газосховищах у обсязі не меншому ніж 17 млрд. куб. метрів. На сьогодні у газосховищах є 20,2 млрд.куб.м природного газу”, — наголосила Буславець.

Вона нагадала, що вчора Кабмін прийняв План заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду 2020/21 рр. та його проходження. Відзначила, що це ключовий документ, який регламентує підготовку підприємств ПЕК та ЖКГ для стабільного проходження осінньо-зимового періоду.

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Також уряд схвалив рішення щодо визначення переможця конкурсу на постачальника “останньої надії” на ринку природного газу, якого обрано на три роки, що забезпечуватиме безпечне та безперебійне постачання природного газу населенню і іншим споживачам, які тимчасово не зможуть знайти постачальника.

Крім того, прийнято постанову, що забезпечує початок повноцінної роботи Державної інспекції енергетичного нагляду України.

“Це відкриває можливість Держенергонагляду не тільки забезпечити плановість та прозорість заходів державного нагляду, але і проведення самих заходів, які, враховуючи План заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду, будуть спрямовані на забезпечення стабільного функціонування об’єднаної енергетичної системи України, надійного енергопостачання споживачів електричної та теплової енергії, а також безпеки постачання електроенергії”, — зазначила в.о. міністра.

Представники профільних міністерств та облдержадміністрацій доповіли про стан підготовки об’єктів ПЕК до опалювального періоду. Буславець закликала всіх до ретельного опрацювання проблемних питань та своєчасного реагування.

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Однією з нагальних проблем є питання заборгованості теплоелектроцентралей, що перебувають в управлінні Фонду держмайна, і як наслідок, загроза неотримання номінації на газ.

“Міністерство енергетики найближчим часом ініціюватиме нараду за участю Фонду держмайна, НАК “Нафтогаз України”, Антимонопольного комітету для вирішення цієї проблеми. Ми пропрацюємо всі можливі варіанти, зокрема, і можливість передачі повноважень з управління корпоративними правами держави щодо ТЕЦ від Фонду держмайна до “Нафтогаз України”, — наголосила Буславець.

“Системне обговорення всіх питань разом з очільниками профільних міністерств та відомств, а також керівниками регіонів необхідне для завчасного виявлення можливих проблемних питань. Адже своєчасно розпочата та організаційно забезпечена робота може гарантувати стале функціонування паливно-енергетичного комплексу в осінньо-зимовий період”, — підсумувала очільниця Міністерства.

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