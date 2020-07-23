Міненерго та НБУ обговорили реструктуризацію кредитів інвесторам у ВДЕ

Приводом для зустрічі стало прийняття урядового закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" (реєстр. № 3658). Його положення реалізують домовленості уряду та інвесторів у галузі ВДЕ відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, основними з яких є зниження "зелених" тарифів, а також, реструктуризація наявної заборгованості перед виробниками з ВДЕ і її погашення відповідно до узгодженого сторонами графіку.

"Зважаючи на те, що значна частина об’єктів альтернативної енергетики в Україні була побудована інвесторами з використанням кредитних коштів, у тому числі – наданих державними банками, Міністерство провело попередню роботу з держбанками та Нацбанком щодо прийнятності пропонованих умов добровільної реструктуризації "зелених" тарифів в рамках кредитних програм, за якими були надані відповідні позики", – зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Учасники наради відзначили, що прийняття законопроекту відкриває шлях до пошуку ефективних інструментів, які дозволять всім сторонам – і позичальникам, і банкам – зберегти фінансову стійкість, пролонгувавши, за потреби, строки повернення наданих кредитів.

Водночас, ключовою умовою успішної реструктуризації є гарантія своєчасної оплати за відпущену вже по зниженому тарифу електричну енергію, а також – виконання графіку погашення наявної заборгованості.

"Поточна оплата електроенергії, починаючи з наступного місяця, буде забезпечуватись, насамперед, за рахунок тарифу на передачу, який з 1 серпня 2020 року відповідно до рішення НКРЕКП становитиме 240,23 грн/МВт год. Попередню заборгованість можливо буде погасити за допомогою нетарифних методів, у тому числі – залучення на пільгових умовах кредитних коштів європейських банків.

Ключовою умовою їх надання є стабілізація фінансового стану Гарантованого покупця для забезпечення поточних виплат. Міністерство разом з "Гарантованим покупцем" оперативно прорахує помісячний фінансовий баланс підприємства з урахуванням нового тарифу на передачу, норм прийнятого закону, нової моделі ПСО та очікуваних обсягів виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Тоді буде зрозуміла потреба в обсягах фінансових ресурсів для забезпечення своєчасної оплати за вироблену електричну енергію до кінця року та погашення частини накопиченої заборгованості. Очевидно, що вирішення цих питань неможливе без відповідних рішень регулятора, який має визначити джерела покриття дефіциту "Гарантованого покупця", що виникне, в тому числі, через внесені до другого читання поправки", – наголосила Буславець.

За підсумками наради учасники домовилися, що в стислі терміни підготують і нададуть технічній експертній групі свої пропозиції та результати розрахунків для їх подальшого опрацювання і підготовки узгоджених рішень.