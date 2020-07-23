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Минэнерго и НБУ обсудили реструктуризацию кредитов инвесторам в ВИЭ

Минэнерго и НБУ обсудили реструктуризацию кредитов инвесторам в ВИЭ

Киев  •  УНН

 • 10659 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Руководители Минэнерго, НБУ и госбанков обсудили с инвесторами в возобновляемую ("зеленую") энергетику реструктуризации кредитов. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго, передает УНН.

Поводом для встречи стало принятие правительственного закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" (реестр. № 3658). Его положение реализуют договоренности правительства и инвесторов в области ВИЭ в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, основными из которых являются снижение "зеленых" тарифов, а также реструктуризация имеющейся задолженности перед производителями из ВИЭ и ее погашение в соответствии с согласованным сторонами графиком.

"Учитывая то, что значительная часть объектов альтернативной энергетики в Украине была построена инвесторами с использованием кредитных средств, в том числе - предоставленных государственными банками, Министерство провело предварительную работу с госбанками и Нацбанком о приемлемости предлагаемых условий добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов в рамках кредитных программ, по которым были предоставлены соответствующие займа", - отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Участники совещания отметили, что принятие законопроекта открывает путь к поиску эффективных инструментов, которые позволят всем сторонам - и заемщикам, и банкам - сохранить финансовую устойчивость, пролонгировав при необходимости сроки возврата предоставленных кредитов.

В то же время, ключевым условием успешной реструктуризации является гарантия своевременной оплаты за отпущенную уже по сниженному тарифу электрическую энергию, а также - выполнение графика погашения имеющейся задолженности.

"Текущая оплата электроэнергии, начиная со следующего месяца, будет обеспечиваться, прежде всего, за счет тарифа на передачу, который с 1 августа 2020 года в соответствии с решением НКРЭКУ составит 240,23 грн/МВт ч. Предварительную задолженность можно будет погасить с помощью нетарифных методов, в том числе - привлечение на льготных условиях кредитных средств европейских банков.

Ключевым условием их предоставления является стабилизация финансового состояния Гарантированного покупателя для обеспечения текущих выплат. Министерство вместе с "Гарантированным покупателем" оперативно просчитает помесячный финансовый баланс предприятия с учетом нового тарифа на передачу, норм принятого закона, новой модели ПСО и ожидаемых объемов производства электрической энергии из альтернативных источников. Тогда будет понятна потребность в объемах финансовых ресурсов для обеспечения своевременной оплаты за произведенную электроэнергию до конца года и погашения части накопленной задолженности. Очевидно, что решение этих вопросов невозможно без соответствующих решений регулятора, который должен определить источники покрытия дефицита "Гарантированного покупателя", которая возникнет, в том числе, из-за внесенных ко второму чтению поправок", - отметила Буславец.

По итогам совещания участники договорились, что в сжатые сроки подготовят и предоставят технической экспертной группе свои предложения и результаты расчетов для их дальнейшей обработки и подготовки согласованных решений.

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