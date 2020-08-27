Часть домов в Белой Церкви могут остаться без отопления - КОДА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Часть города Белая Церковь Киевской области, зимой может остаться без отопления из-за задолженности предприятия ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль". Об этом во время брифинга сообщил глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передает корреспондент УНН.
"В разгаре подготовка к отопительному сезону. У нас тяжелая ситуация с его стартом сложилась в городе Белая Церковь. ЗАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" впервые полностью прекратила производство электрической и тепловой энергии, если работа не будет восстановлена в ближайшее время, есть риск того, что на зиму без тепла могут остаться 60 тысяч человек или даже четверть города", - отметил он.
По словам Володина, причиной остановки является задолженность.
"Причина остановки - многомиллионная задолженность самого предприятия и такие же большие деньги, которые провинились теплоэлектроцентрали за потребленное. Выходом может стать изменения в Постановление Кабинета министров Украины, которое регулирует условия поставки природного газа", - добавил глава КОГА.
Напомним, в Госэнергонадзоре создали орган контроля за электроэнергетикой и теплоснабжением.