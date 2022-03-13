Києв готовий до блокади: у місті сформований запас продовольства на два тижні

«Місто підготувалося до можливих дій у разі блокади. Ті два мільйони киян, які не полишили свої домівки, не залишаться сам на сам у разі погіршення ситуації. Столична влада у співпраці з бізнесом зробила максимум для того, щоб відкрились магазини та аптеки, а ціни у них зберігались на доступному рівні» - додали в міській адміністрації.

В адміністрації подякували усім українським та закордонним партнерам, які змогли у найкоротший термін забезпечити великі та маленькі магазини найнеобхіднішими товарами і організували їх майже безперебійну доставку.

«Крім того, в столиці виплачуються зарплати і пенсії, тому просимо мешканців Києва за можливості не тільки купувати все необхідне у магазинах, а й оплачувати комунальні послуги, які надаються у повному обсязі. А також допомагайте тим, хто поруч!», - йдеться у повідомленні КМДА.