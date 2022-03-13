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Киев готов к блокаде: в городе сформирован запас продовольствия на две недели

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В столице сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания для двух миллионов киевлян, оставшихся в городе. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает УНН.

"Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те два миллиона киевлян, которые не оставили свои дома, не останутся один на один в случае ухудшения ситуации. Столичная власть в сотрудничестве с бизнесом сделала максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены у них сохранялись на доступном уровне", - добавили в городской администрации.

В администрации поблагодарили всем украинским и зарубежным партнерам, которые смогли в кратчайшие сроки обеспечить большие и маленькие магазины самыми необходимыми товарами и организовали их почти бесперебойную доставку.

"Кроме того, в столице выплачиваются зарплаты и пенсии, поэтому просим жителей Киева по возможности не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются в полном объеме. А также помогайте тем, кто рядом!",- говорится в сообщении КГГА.

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