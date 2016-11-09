Киянка нанесла чоловіку ножові поранення під час сварки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Киянка під час конфлікту нанесла чоловікові тяжкі ножові поранення. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, пізно ввечері до лікарні з квартири на вулиці Бальзака доставили 50-річного мешканця Деснянського району. У чоловіка лікарі діагностували проникаюче ножове поранення черевної порожнини із пошкодженням печінки.
Правоохоронці встановили, що поранення постраждалий отримав за адресою проживання під час сварки із дружиною. Жінка схопила ножа та вдарила ним в живіт чоловіка. Після вчиненого злякалась і викликала швидку.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Жінці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Зараз вона сидить під домашнім арештом.
Досудове слідство триває.