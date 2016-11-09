Киевлянка нанесла мужу ножевые ранения во время ссоры

Так, поздно вечером в больницу из квартиры на улице Бальзака доставили 50-летнего жителя Деснянского района. У мужчины врачи диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости с повреждением печени.

Правоохранители установили, что ранение пострадавший получил по адресу проживания во время ссоры с женой. Женщина схватила нож и ударила им в живот мужчину. После совершенного испугалась и вызвала скорую.

По данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас она сидит под домашним арестом.

Досудебное следствие продолжается.