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15 марта, 19:03 • 112366 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158514 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 133017 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125894 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110086 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104112 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100524 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киевлянка нанесла мужу ножевые ранения во время ссоры

Киевлянка нанесла мужу ножевые ранения во время ссоры

Киев • УНН

 • 8020 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Киевлянка во время конфликта нанесла мужу тяжелые ножевые ранения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

Так, поздно вечером в больницу из квартиры на улице Бальзака доставили 50-летнего жителя Деснянского района. У мужчины врачи диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости с повреждением печени.

Правоохранители установили, что ранение пострадавший получил по адресу проживания во время ссоры с женой. Женщина схватила нож и ударила им в живот мужчину. После совершенного испугалась и вызвала скорую.

По данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Женщине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас она сидит под домашним арестом.

Досудебное следствие продолжается.

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