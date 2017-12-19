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Киянин знайшов гранату на своїй засніженій автівці

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення гранати на авто киянина. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції Києва, передає УНН.

Повідомляється, що заступник директора департаменту ПАТ вчора ввечері звернувся до поліції і повідомив, що у снігу на передньому склі власного авто він виявив підозрілий предмет, схожий на гранату.

Під час огляду вибухотехніки встановили, що це – граната РГД-5. Небезпечний предмет вилучили. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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Так, кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний момент проводяться слідчі та розшукові дії для встановлення осіб, причетних до правопорушення.

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