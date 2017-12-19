Киевлянин нашел гранату на своей заснеженной машине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту обнаружения гранаты на авто киевлянина. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.
Сообщается, что заместитель директора департамента ПАО вчера вечером обратился в полицию и сообщил, что в снегу на переднем стекле собственного авто он обнаружил подозрительный предмет, похожий на гранату.
При осмотре взрывотехники установили, что это - граната РГД-5. Опасный предмет изъяли. В результате происшествия никто не пострадал.
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Так, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент проводятся следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к правонарушению.