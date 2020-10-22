Кияни вимагають оновити парк трамваїв: кажуть, темпами Кличка це триватиме десятки років

"Після розпаду СРСР для трамваїв (як і для інших видів транспорту) настали тяжкі часи — більш ніж 15 років (з 1994 по 2010 рік) нові вагони не закуповувались, а ті, що використовувались, не ремонтувались взагалі", - йдеться у тексті петиції.

Містом курсують трамваї, виготовлені за часів Радянського Союзу.

"За даними Головного управління статистики у м. Києві станом на 1 вересня 2020 року середня чисельність населення становить 2 951 598 осіб, тобто, фактично все населення столиці є потенційними пасажирами громадського транспорту. Мережа трамвайного сполучення розгалужена майже по всьому місту, а саме у: Святошинському, Солом’янському, Шевченківському, Оболонському, Подільському, Деснянському та Дарницькому районах курсують трамваї виготовлені ще в Радянському союзі", - йдеться у тексті петиції.

Посилаючись на дані Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, кияни вказали, що на балансі підприємства знаходиться 484 одиниці трамвайного транспорту.

"А в 2020 році планується закупити тільки 20 одиниць (хоча вартість проїзду збільшується з кожним роком). Тобто, для повної заміни радянського рухомого трамвайного транспорту мешканцям столиці необхідно чекати ще десятки років", - йдеться у документі.

Тож, жителі міста вимагають:



оновити рухомий склад трамвайного транспорту;



провести капітальний ремонт трамвайних колій;



збільшити кількість маршрутів та об’єм перевезення пасажирів трамвайним транспортом;



відновити трамвайне сполучення через міст Патона.



Петиція зареєстрована 8 жовтня.

Нагадаємо, через петиції від Кличка вже два роки вимагають забезпечити охорону дітей у школах, але її й досі оплачують батьки.

Як писав УНН, Кличко очолив рейтинг мерів за кількістю провалених обіцянок.