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Кияни пропонують створити голограму Десятинної церкви над історичними підмурками

Кияни пропонують створити голограму Десятинної церкви над історичними підмурками

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Кияни пропонують створити голограму Десятинної церкви над історичними підмурками. Відповідна петиція за номером 8608 зареєстрована 4 березня на сервісі електронних петицій Київської міської ради, передає УНН.

"Пропоную встановити систему, що б створювала голограму історичних об'ємів Десятинної церкви. На мою думку, це б привернуло увагу іноземних туристів до нашого міста та показало б тяглість нашої історії від Русі", - зазначив автор петиції Василь Николишин.

За його словами, відбудування церкви недоцільне та таке, що спотворить автентичнісь не лише ділянки, де знаходиться церква, а й всього міста.

Нагадаємо, кияни запропонували встановити пам'ятник Мазепі

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