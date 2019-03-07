Кияни пропонують створити голограму Десятинної церкви над історичними підмурками
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Кияни пропонують створити голограму Десятинної церкви над історичними підмурками. Відповідна петиція за номером 8608 зареєстрована 4 березня на сервісі електронних петицій Київської міської ради, передає УНН.
"Пропоную встановити систему, що б створювала голограму історичних об'ємів Десятинної церкви. На мою думку, це б привернуло увагу іноземних туристів до нашого міста та показало б тяглість нашої історії від Русі", - зазначив автор петиції Василь Николишин.
За його словами, відбудування церкви недоцільне та таке, що спотворить автентичнісь не лише ділянки, де знаходиться церква, а й всього міста.
Нагадаємо, кияни запропонували встановити пам'ятник Мазепі.