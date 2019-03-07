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Киевляне предлагают создать голограмму Десятинной церкви над историческими фундаментами

Киевляне предлагают создать голограмму Десятинной церкви над историческими фундаментами

Киев  •  УНН

 • 8229 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Киевляне предлагают создать голограмму Десятинной церкви над историческими фундаментами. Соответствующая петиция по номеру 8608 зарегистрирована 4 марта на сервисе электронных петиций Киевского городского совета, передает УНН.

"Предлагаю установить систему, чтобы создавала голограмму исторических объемов Десятинной церкви. По моему мнению, это бы привлекло внимание иностранных туристов в наш город и показало бы преемственность нашей истории от Руси", - отметил автор петиции Василий Николишин.

По его словам, отстройка церкви нецелесообразна и может исказить автентичнись не только участка, где находится церковь, но и всего города.

Напомним, киевляне предложили установить памятник Мазепе.

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