Киевляне предлагают создать голограмму Десятинной церкви над историческими фундаментами

"Предлагаю установить систему, чтобы создавала голограмму исторических объемов Десятинной церкви. По моему мнению, это бы привлекло внимание иностранных туристов в наш город и показало бы преемственность нашей истории от Руси", - отметил автор петиции Василий Николишин.

По его словам, отстройка церкви нецелесообразна и может исказить автентичнись не только участка, где находится церковь, но и всего города.

Напомним, киевляне предложили установить памятник Мазепе.