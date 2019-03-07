Киевляне предлагают создать голограмму Десятинной церкви над историческими фундаментами
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Киевляне предлагают создать голограмму Десятинной церкви над историческими фундаментами. Соответствующая петиция по номеру 8608 зарегистрирована 4 марта на сервисе электронных петиций Киевского городского совета, передает УНН.
"Предлагаю установить систему, чтобы создавала голограмму исторических объемов Десятинной церкви. По моему мнению, это бы привлекло внимание иностранных туристов в наш город и показало бы преемственность нашей истории от Руси", - отметил автор петиции Василий Николишин.
По его словам, отстройка церкви нецелесообразна и может исказить автентичнись не только участка, где находится церковь, но и всего города.
Напомним, киевляне предложили установить памятник Мазепе.