Киянам порадили пересісти на громадський транспорт через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У Київській міській державній адміністрації порадили жителям міста користуватися громадським транспортом через складні погодні умови, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
Так, у неділю 13 листопада у Києві прогнозують хмарну погоду, очікуються сильний сніг, мокрий сніг із дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, хуртовини. Температура близько 0 градусів.
“Нагадуємо водіям про необхідність бути обережними на дорогах під час негоди. Крім того, киянам радять надавати перевагу громадському транспорту та, за можливості, обмежити пересування власними авто”, — зазначили у КМДА.