Киевлянам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Киевской городской государственной администрации посоветовали жителям города пользоваться общественным транспортом из-за сложных погодных условий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, в воскресенье 13 ноября в Киеве прогнозируют облачную погоду, ожидаются сильный снег, мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, метели. Температура около 0 градусов.
"Напоминаем водителям о необходимости быть осторожными на дорогах во время непогоды. Кроме того, киевлянам советуют отдавать предпочтение общественному транспорту и, по возможности, ограничить передвижение на собственных авто", - отметили в КГГА.