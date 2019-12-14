Киян попередили про туман
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. В КМДА попередили, що до кінця доби в Києві утримається туман, видимість 200-500 метрів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“До кінця доби 14 грудня у Києві утримається туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що водіям порекомендували під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, на моніторинг якості повітря у Києві виділили 40 млн грн.