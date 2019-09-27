Киян попередили про слабку видимість через туман
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У столичному регіоні зранку очікується туман, через що видимість буде обмежена 200-500 метрами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС України.
"До уваги жителів та гостей Києва і Київської області. За даними Українського гідрометцентру, вранці 27 вересня спостерігається туман, видимість 200-500 м. Будьте обережні", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, вночі в північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень у південній частині невеликий дощ, вночі в Карпатському регіоні помірні, на Одещині значні дощі, на решті території без опадів, місцями до 21 градуса тепла.