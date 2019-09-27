Киевлян предупредили о слабой видимости из-за тумана
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В столичном регионе утром ожидается туман, из-за чего видимость будет ограничена 200-500 метрами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС Украины.
"Вниманию жителей и гостей Киева и Киевской области. По данным Украинского гидрометцентра, утром 27 сентября наблюдается туман, видимость 200-500 м. Будьте осторожны", - отметили в ведомстве.
Напомним, ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в южной части небольшой дождь, ночью в Карпатском регионе умеренные, в Одесской области значительные дожди, на остальной территории без осадков, местами до 21 градуса тепла.