Киевлян предупредили о слабой видимости из-за тумана

"Вниманию жителей и гостей Киева и Киевской области. По данным Украинского гидрометцентра, утром 27 сентября наблюдается туман, видимость 200-500 м. Будьте осторожны", - отметили в ведомстве.

Напомним, ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в южной части небольшой дождь, ночью в Карпатском регионе умеренные, в Одесской области значительные дожди, на остальной территории без осадков, местами до 21 градуса тепла.