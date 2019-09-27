Сьогодні в Україні продовжить дощити
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Україні сьогодні йтимуть дощі, місцями до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"27 вересня вночі в північних, Вінницькій та Черкаській областях, вдень у південній частині невеликий дощ, вночі в Карпатському регіоні помірні, на Одещині значні дощі; на решті території без опадів", - вказали синоптики.
Вітер південно-східний, в західних та північних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11°, у східних областях 2-7° тепла, на Луганщині на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, на Закарпатті до 21°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.