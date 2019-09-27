Сегодня в Украине продолжит идти дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине сегодня пройдут дожди, местами до 21 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"27 сентября ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях, днем в южной части небольшой дождь, ночью в Карпатском регионе умеренные, в Одесской области значительные дожди, на остальной территории без осадков", - указали синоптики.
Ветер юго-восточный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 6-11°, в восточных областях 2-7° тепла, в Луганской области на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, на Закарпатье до 21°.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.