Киян попередили про погіршення погодних умов

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25 березня, 17:08 • 54865 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 112193 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 103932 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 132396 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 107405 перегляди

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25 березня, 09:27 • 121183 перегляди

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24 березня, 15:27 • 161523 перегляди

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Сьогодні, 1 липня, у столиці очікуються вранці та вдень сильний дощ, подекуди пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Українському гідрометцентру, опубліковані КГГА.

Загалом сьогодні буде у Києві буде хмарно, дощ, гроза, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вдень близько 15°.

Як повідомляв УНН, корпус Запорізької районної лікарні залишився без світла через падіння дерева, яке повалили сильна злива та пориви вітру.

Нагадаємо, станом на 30 червня, через негоду підтопленими залишаються 20 підвалів житлових будинків на Львівщині.

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