Киян попередили про погіршення погодних умов

Загалом сьогодні буде у Києві буде хмарно, дощ, гроза, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вдень близько 15°.

Як повідомляв УНН, корпус Запорізької районної лікарні залишився без світла через падіння дерева, яке повалили сильна злива та пориви вітру.

Нагадаємо, станом на 30 червня, через негоду підтопленими залишаються 20 підвалів житлових будинків на Львівщині.