Киевлян предупредили об ухудшении погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня, 1 июля, в столице ожидаются утром и днем сильный дождь, местами порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Украинской гидрометцентра, опубликованные КГГА.
Всего сегодня будет в Киеве облачно, дождь, гроза, ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, температура днем около 15 °.
Как сообщал УНН, корпус Запорожской районной больницы остался без света из-за падения дерева, которое повалили сильный ливень и порывы ветра.
Напомним, на 30 июня, из-за непогоды подтопленными остаются 20 подвалов жилых домов на Львовщине.