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Китайський лідер вночі написав Трампу про зустріч з Кім Чен Ином

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп з нетерпінням чекає на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, і висловив впевненість, що це взаємно. Про це американський президент написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Отримав повідомлення минулої ночі від Сі Цзіньпіна з Китаю, що його зустріч з Кім Чен Ином пройшла дуже добре, і що Кім сподівається на його зустріч зі мною. Тим часом, на жаль, максимальні санкції та тиск повинні підтримуватися будь-якою ціною!”, — наголосив президент.

Нагадаємо, CCTV (Центральне телебачення Китаю) повідомило, що Кім Чен Ин у рамках чотириденного візиту в КНР зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

“Протягом багатьох років, за різних адміністрацій, усі стверджували, що мир і денуклеризація Корейського півострова не мала навіть малої ймовірності. Тепер є хороші шанси, що Кім Чен Ин зробить щось правильне для його людей. Чекаю на нашу зустріч!” — заявив американський лідер.

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