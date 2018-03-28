Китайський лідер вночі написав Трампу про зустріч з Кім Чен Ином
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп з нетерпінням чекає на зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, і висловив впевненість, що це взаємно. Про це американський президент написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Отримав повідомлення минулої ночі від Сі Цзіньпіна з Китаю, що його зустріч з Кім Чен Ином пройшла дуже добре, і що Кім сподівається на його зустріч зі мною. Тим часом, на жаль, максимальні санкції та тиск повинні підтримуватися будь-якою ціною!”, — наголосив президент.
Нагадаємо, CCTV (Центральне телебачення Китаю) повідомило, що Кім Чен Ин у рамках чотириденного візиту в КНР зустрівся в Пекіні з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
“Протягом багатьох років, за різних адміністрацій, усі стверджували, що мир і денуклеризація Корейського півострова не мала навіть малої ймовірності. Тепер є хороші шанси, що Кім Чен Ин зробить щось правильне для його людей. Чекаю на нашу зустріч!” — заявив американський лідер.