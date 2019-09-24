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Китайським сім'ям виділили субсидії на покупку свинини, яка подорожчала

Китайським сім'ям виділили субсидії на покупку свинини, яка подорожчала

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Влада Китаю виставила на аукціон 10 тис. тонн замороженої свинини. Про це пише euromeatnews, передає УНН.

"М'ясо перебуває у державних резервах, і було імпортовано з США, Великої Британії, Данії, Німеччини, Франції та Чилі", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні Китай імпортує 25% світових обсягів м'яса у відчайдушній спробі контролювати кризу тваринного білка на внутрішньому ринку. Вона пов'язана зі зниженням виробництва продукту на тлі африканської чуми свиней (АЧС) у країні.

"За останні 12 місяців Китай втратив більш ніж 150 млн свиней, що становить 30% загального поголів'я Піднебесної і 15% світового поголів'я", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Львівській області через АЧС знищили майже 73 тис. свиней

Окрім того, через АЧС ціни на свинину у Китаї виросли на 50%, і для багатьох жителів країни продукт стає все менш доступним.

"Крім аукціону, сім'ї, які не можуть дозволити собі купувати свинину, отримали у цілому 452 млн доларів у вигляді субсидій від уряду", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, ціни на свинину в Україні також зростають. Серед причин АЧС, яка за останні 6 років вразила всі без винятку регіони країни.

Уточнимо, що за оцінками Сергія Тригубенка, свинина в Україні коштує вже дорожче, ніж у ЄС.

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