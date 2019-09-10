Во Львовской области из-за АЧС уничтожили почти 73 тыс. свиней

Уточняется, что к процессу утилизации поголовья привлекли 232 человека и 30 единиц техники. Для сжигания туш обустроены девять котлованов.

По данным ведомства, ситуация на предприятии контролируемая.

Напомним, накануне в Минагрополитики заявили, что планируют предложить украинским свиноводам механизм компенсации убытков от АЧС по средствам страхования. Какая точно модель для этого будет выбрана – пока не говорят. Хотя и обещали представить ее еще в начале года.

Частные страховые компании, в свою очередь, заявили, что готовы страховать украинских фермеров от АЧС, но такая услуга будет не из дешевых.

По словам Сергея Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в общем диалоге между фермерами, страховщиками и государством.

В Ассоциации свиноводов же склоняются к мнению, что оптимальной для Украины может быть модель группового страхования от АЧС.