Во Львовской области из-за АЧС уничтожили почти 73 тыс. свиней
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во Львовской области на ферме "Галичина-Захід" уничтожили 72,6 тыс. свиней из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает областное управление ГСЧС, передает УНН.
Уточняется, что к процессу утилизации поголовья привлекли 232 человека и 30 единиц техники. Для сжигания туш обустроены девять котлованов.
По данным ведомства, ситуация на предприятии контролируемая.
Напомним, накануне в Минагрополитики заявили, что планируют предложить украинским свиноводам механизм компенсации убытков от АЧС по средствам страхования. Какая точно модель для этого будет выбрана – пока не говорят. Хотя и обещали представить ее еще в начале года.
Частные страховые компании, в свою очередь, заявили, что готовы страховать украинских фермеров от АЧС, но такая услуга будет не из дешевых.
По словам Сергея Тригубенко, оптимальную модель будущего страхования надо нарабатывать в общем диалоге между фермерами, страховщиками и государством.
В Ассоциации свиноводов же склоняются к мнению, что оптимальной для Украины может быть модель группового страхования от АЧС.