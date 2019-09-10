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У Львівській області через АЧС знищили майже 73 тис. свиней

У Львівській області через АЧС знищили майже 73 тис. свиней

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Львівській області на фермі "Галичина-Захід" знищили 72,6 тис. свиней через спалах африканської чуми свиней (АЧС). Про це повідомляє обласне управління ДСНС, передає УНН.

Уточнюється, що до процесу утилізації поголів'я залучили 232 людини і 30 одиниць техніки. Для спалювання туш облаштовані дев'ять котлованів.

За даними відомства, ситуація на підприємстві контрольована.

Нагадаємо, напередодні в Мінагрополітики заявили, що планують запропонувати українським свинарям механізм компенсації збитків від АЧС за коштами страхування. Яка точно модель для цього буде обрана - поки не кажуть. Хоча і обіцяли представити її ще на початку року.

Приватні страхові компанії, у свою чергу, заявили, що готові страхувати українських фермерів від АЧС, але така послуга буде не з дешевих.

За словами Сергія Тригубенка, оптимальну модель майбутнього страхування треба напрацьовувати у спільному діалозі між фермерами, страховиками і державою.

В Асоціації свинарів же схиляються до думки, що оптимальною для України може бути модель групового страхування від АЧС.

Українські Національні Новини

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