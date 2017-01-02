Китайські археологи виявили меч віком 2,3 тисячі років

Меч знайдено в стародавній гробниці в місті Синьян. На відео, яке публікує Міжнародне радіо Китаю, видно, що меч навіть зберіг частину первісного заточування. Також збереглися піхви для меча.

Імовірно, знахідка відноситься до періоду Воюючих царств, що тривав з 475 року до нашої ери до 221 року нашої ери.