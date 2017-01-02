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Китайські археологи виявили меч віком 2,3 тисячі років

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Китайські археологи виявили в одній з гробниць в провінції Хенань меч, вік якого приблизно 2300 років, повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Меч знайдено в стародавній гробниці в місті Синьян. На відео, яке публікує Міжнародне радіо Китаю, видно, що меч навіть зберіг частину первісного заточування. Також збереглися піхви для меча.

Імовірно, знахідка відноситься до періоду Воюючих царств, що тривав з 475 року до нашої ери до 221 року нашої ери.

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