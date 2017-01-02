Китайские археологи обнаружили меч возрастом 2,3 тысячи лет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Китайские археологи обнаружили в одной из гробниц в провинции Хэнань меч, возраст которого примерно 2300 лет, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Меч найдено в древней гробнице в городе Синьян. На видео, которое публикует Международное радио Китая, видно, что меч даже сохранил часть первоначальной заточки. Также сохранились ножны для меча.
Вероятно, находка относится к периоду Воюющих царств, продолжавшегося с 475 года до нашей эры до 221 года нашей эры.