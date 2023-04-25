Китай замінить вимогу ПЛР-тесту на COVID-19 тестом на антиген для мандрівників
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ Китаю заявило у вівторок, що всім мандрівникам, які прибувають, потрібно буде пред'явити тільки результати тесту на антиген COVID-19, зробленого протягом 48 годин до посадки на рейс, скасувавши вимогу про проведення ПЛР-тесту, передає УНН.
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Нині Китай вимагає, щоб ті, хто в'їжджає з деяких країн, проходили ПЛР-тести перед в'їздом до країни, включаючи США, Південну Корею та Японію.
У березні вимоги до тестування вже були пом'якшені для мандрівників з кількох країн, включаючи Сінгапур, Малайзію, Філіппіни, Камбоджу та Нову Зеландію.
Посольство Китаю в Сінгапурі заявило 1 березня, що правила були пом'якшені «відповідно до поточної ситуації з пандемією COVID-19 та для полегшення обміну між людьми».
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Після трьох років суворих обмежень через COVID-19 у грудні минулого року Китай оголосив про послаблення обмежень у всій країні.
Приблизно через місяць, 8 січня, він скасував карантинні заходи для тих, хто прибуває з-за кордону, вимагаючи від мандрівників пройти ПЛР-тест за 48 годин до вильоту для в'їзду до Китаю.