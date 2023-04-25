Китай заменит требование ПЦР-теста на COVID-19 тестом на антиген для путешественников
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Китая заявило во вторник, что всем прибывающим путешественникам нужно будет предъявить только результаты теста на антиген COVID-19, сделанного в течение 48 часов до посадки на рейс, отменив требование о проведении ПЦР-теста, передает УНН.
Детали
В настоящее время Китай требует, чтобы те, кто въезжает из некоторых стран, проходили ПЦР-тесты перед въездом в страну, включая США, Южную Корею и Японию.
В марте требования к тестированию уже были смягчены для путешественников из нескольких стран, включая Сингапур, Малайзию, Филиппины, Камбоджу и Новую Зеландию.
Посольство Китая в Сингапуре заявило 1 марта, что правила были смягчены «в соответствии с текущей ситуацией с пандемией COVID-19 и для облегчения обмена между людьми».
Добавим
После трех лет строгих ограничений из-за COVID-19 в декабре прошлого года Китай объявил об ослаблении ограничений по всей стране.
Примерно через месяц, 8 января, он отменил карантинные меры для прибывающих из-за рубежа, требуя от путешественников пройти ПЦР-тест за 48 часов до вылета для въезда в Китай.