Китай захлеснула перша з трьох очікуваних хвиль COVID цієї зими
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За словами головного епідеміолога країни Ву Цзунью, Китай зараз переживає першу з трьох очікуваних хвиль випадків COVID цієї зими, передає УНН з посиланням на Сіньхуа.
Деталі
Виступаючи на конференції в Пекіні, головний епідеміолог сказав, що нинішній спалах досягне піку цієї зими і проходитиме трьома хвилями протягом приблизно трьох місяців.
Перша хвиля проходитиме з середини грудня до середини січня, переважно у містах, а друга хвиля розпочнеться з кінця січня до середини лютого наступного року, викликана переміщенням людей напередодні тижневого новорічного свята.
Китай відзначатиме Місячний Новий рік, починаючи з 21 січня. У це свято зазвичай сотні мільйонів людей їдуть додому, щоби провести час із сім'єю.
За словами Ву, третя хвиля випадків проходитиме з кінця лютого до середини березня, коли люди повернуться на роботу після свят.
Доповнення
У Пекіні поширення Omicron вже торкнулося послуг від громадського харчування до доставки посилок у місті з населенням 22 мільйони людей.
Влада Шанхая заявила, що з понеділка школи переведуть на заняття в онлайн-режим, а в сусідньому Ханчжоу більшості школярів було рекомендовано закінчити зимовий семестр достроково.
У Гуанчжоу ті, хто вже відвідує онлайн-класи, а також дошкільнята, не повинні готуватись до повернення до школи, заявили в бюро освіти.
Додамо
Цього тижня американський дослідницький інститут заявив, що в Китаї може спостерігатися сплеск захворюваності, і понад мільйон людей можуть померти від COVID у 2023 році.
Майже 87% людей віком від 60 років були повністю вакциновані, але тільки 66,4% людей віком від 80 років пройшли повний курс вакцинації, повідомляє офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.
Китай також офіційно не повідомляв про будь-які випадки смерті від COVID з 7 грудня, коли країна раптово скасувала більшість обмежень.