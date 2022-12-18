Китай захлестнула первая из трех ожидаемых волн COVID этой зимой
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По словам главного эпидемиолога страны Ву Цзунью, Китай сейчас переживает первую из трех ожидаемых волн случаев COVID этой зимой, передает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Детали
Выступая на конференции в Пекине, главный эпидемиолог сказал, что нынешняя вспышка достигнет пика этой зимой и будет проходить тремя волнами в течение примерно трех месяцев.
Первая волна будет проходить с середины декабря по середину января, преимущественно в городах, а вторая волна начнется с конца января по середину февраля следующего года, вызванная перемещением людей в канун недельного новогоднего праздника.
Китай будет отмечать Лунный Новый год, начиная с 21 января. В этот праздник обычно сотни миллионов людей уезжают домой, чтобы провести время с семьей.
По словам Ву, третья волна случаев будет проходить с конца февраля до середины марта, когда люди вернутся на работу после праздников.
Дополнение
В Пекине распространение Omicron уже коснулось услуг от общепита до доставки посылок в городе с населением 22 миллиона человек.
Власти Шанхая заявили, что с понедельника школы переведут на занятия в онлайн-режим, а в соседнем Ханчжоу большинству школьников было рекомендовано окончить зимний семестр досрочно.
В Гуанчжоу те, кто уже посещает онлайн-классы, а также дошкольники, не должны готовиться к возвращению в школу, заявили в бюро образования.
Добавим
На этой неделе американский исследовательский институт заявил, что в Китае может наблюдаться всплеск заболеваемости, и более миллиона человек могут умереть от COVID в 2023 году.
Почти 87% людей от 60 лет были полностью вакцинированы, но только 66,4% людей от 80 лет прошли полный курс вакцинации, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.
Китай также официально не сообщал о каких-либо случаях смерти от COVID с 7 декабря, когда страна внезапно отменила большинство ограничений.