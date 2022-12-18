Китай захлестнула первая из трех ожидаемых волн COVID этой зимой

Детали

Выступая на конференции в Пекине, главный эпидемиолог сказал, что нынешняя вспышка достигнет пика этой зимой и будет проходить тремя волнами в течение примерно трех месяцев.

Первая волна будет проходить с середины декабря по середину января, преимущественно в городах, а вторая волна начнется с конца января по середину февраля следующего года, вызванная перемещением людей в канун недельного новогоднего праздника.

Китай будет отмечать Лунный Новый год, начиная с 21 января. В этот праздник обычно сотни миллионов людей уезжают домой, чтобы провести время с семьей.

По словам Ву, третья волна случаев будет проходить с конца февраля до середины марта, когда люди вернутся на работу после праздников.

Дополнение

В Пекине распространение Omicron уже коснулось услуг от общепита до доставки посылок в городе с населением 22 миллиона человек.

Власти Шанхая заявили, что с понедельника школы переведут на занятия в онлайн-режим, а в соседнем Ханчжоу большинству школьников было рекомендовано окончить зимний семестр досрочно.

В Гуанчжоу те, кто уже посещает онлайн-классы, а также дошкольники, не должны готовиться к возвращению в школу, заявили в бюро образования.

Добавим

На этой неделе американский исследовательский институт заявил, что в Китае может наблюдаться всплеск заболеваемости, и более миллиона человек могут умереть от COVID в 2023 году.

Почти 87% людей от 60 лет были полностью вакцинированы, но только 66,4% людей от 80 лет прошли полный курс вакцинации, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

Китай также официально не сообщал о каких-либо случаях смерти от COVID с 7 декабря, когда страна внезапно отменила большинство ограничений.