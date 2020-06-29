Китай встановить візові обмеження для деяких громадян США

Повідомляється, що представник міністерства Чжао Ліцзянь виступив із зауваженнями на щоденному брифінгу для преси, заявивши про рішучість Китаю захистити свій національний суверенітет, інтереси безпеки і розвитку, а також принцип "Одна країна, дві системи".

Минулого тижня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон вводить візові обмеження для посадових осіб Комуністичної партії Китаю (КПК), "які, як вважають, несуть відповідальність за підрив свобод в Гонконзі".

Нагадаємо, що на Всекитайськіх зборах народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу Гонконгу. Завдяки закону китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які в Пекіні будуть розцінювати як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконзі.