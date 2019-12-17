Китай спустив на воду перший авіаносець власного виробництва
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Перший китайський авіаносець власного виробництва, що отримав назву “Шаньдун”, введений в експлуатацію в порту міста Санья (провінція Хайнань, Південний Китай). Про це у вівторок повідомило агентство Xinhua, пише УНН.
За його даними, урочиста церемонія відбулася в 16:00 за місцевим часом (11:00 за київським часом), в ній взяв участь голова КНР Сі Цзіньпін.
“Шаньдун” став першим авіаносцем Китаю власного виробництва. КНР також має в своєму розпорядженні авіаносцем “Ляонін”, який був побудований на базі колишнього радянського важкого авіаносного крейсера “Варяг”, придбаного в України. У цьому році він пройшов переоснащення і модернізацію. “Шаньдун” був створений за тим же проектом, але виключно силами національної промисловості.
Як писав УНН раніше, ще у травні 2018 року з’явилися повідомлення, що Китай почав ходові випробування першого авіаносця власної розробки.