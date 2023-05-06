Китай проведе рідкісні військові навчання з Лаосом
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У травні цього року Китай проведе рідкісні спільні військові навчання з Лаосом. Мета навчань - зміцнити зв’язки в галузі безпеки з регіональними союзниками, щоб протистояти розширенню присутності США в Південно-Східній Азії, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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Південний військовий округ, що вважається одним з п’яти округів народно-визвольної армії, відправить війська до Лаосу для участі в спільних навчаннях під назвою "Щит дружби 2023". Про це повідомили у міністерстві оборони Китаю в п'ятницю.
У навчаннях, які відбудуться з 9 по 28 травня, симулюватимуть атаки на транснаціональні озброєні злочинні угруповання. Братимуть участь у навчаннях понад 900 військовослужбовців, у тому числі понад 200 китайських військових, про це повідомляє державне телебачення Китаю.
“Щит дружби 2023” характеризує крок вперед у співпраці з Лаосом з часу попередніх спільних гуманітарно-рятувальних навчань "Потяг миру".
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Цього року Китай і Камбоджа вперше провели навчання у камбоджійських водах, також за участю Південного військового округу, операційна зона якого включає Південнокитайське море, на яке переважно претендує Пекін. Інші країни регіону та міжнародне право стверджують, що ці води не належать Китаю.
За даними міністерства оборони Сінгапуру, Китай завершив спільні навчання з Сінгапуром у південній частині Південнокитайського моря в міжнародних водах.
У лютому міністерство оборони Китаю направило робочу групу до Лаосу, В’єтнаму та Брунею для обговорення питань регіональної безпеки, зосередившись на “механізмах двостороннього оборонного співробітництва”. Зміцнення військових зв'язків Китаю з його союзниками в Південно-Східній Азії збігається з дипломатичним поштовхом Пекіна поглибити взаємодію зі своїми південними сусідами.
У листопаді президент Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту Лаосу Тонглуну Сісуліту під час візиту до Пекіна, що дві країни повинні докласти зусиль для "побудови спільного майбутнього між Китаєм і Лаосом".
Також навчання в Лаосі відбуваються тоді, коли США посилює свої військові навчання в регіоні.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що Китай наполегливо просуватиме мирні переговори для врегулювання війни в Україні та готовий підтримувати зв’язок і координацію з росією.