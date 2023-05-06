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Китай проведет редкие военные учения с Лаосом

Китай проведет редкие военные учения с Лаосом

Киев • УНН

 • 1137521 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В мае этого года Китай проведет редкие совместные военные учения с Лаосом. Цель учений - укрепить связи в области безопасности с региональными союзниками, чтобы противостоять расширению присутствия США в Юго-Восточной Азии, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Южный военный округ, считающийся одним из пяти округов народно-освободительной армии, отправит войска в Лаос для участия в совместных учениях под названием "Щит дружбы 2023". Об этом сообщили в министерстве обороны Китая в пятницу.

В учениях, которые пройдут с 9 по 28 мая, будут симулировать атаки на транснациональные вооружённые преступные группировки. Участвовать в учениях будут более 900 военнослужащих, в том числе более 200 китайских военных, об этом сообщает государственное телевидение Китая.

“Щит дружбы 2023” характеризует шаг вперед в сотрудничестве с Лаосом со времени предыдущих совместных гуманитарно-спасательных учений "Поезд мира".

Дополнительно

В этом году Китай и Камбоджа впервые провели учения в камбоджийских водах, также с участием Южного военного округа, операционная зона которого включает Южно-Китайское море, на которое преимущественно претендует Пекин. Другие страны региона и международное право утверждают, что эти воды не принадлежат Китаю.

По данным министерства обороны Сингапура, Китай завершил совместные учения с Сингапуром в южной части Южно-Китайского моря в международных водах.

В феврале министерство обороны Китая направило рабочую группу в Лаос, Вьетнам и Бруней для обсуждения вопросов региональной безопасности, сосредоточившись на “механизмах двустороннего оборонного сотрудничества”. Укрепление военных связей Китая с его союзниками в Юго-Восточной Азии совпадает с дипломатическим толчком Пекина сделать сильнее взаимодействие со своими южными соседями.

В ноябре президент Китая Си Цзиньпин сказал президенту Лаоса Тонглуну Сисулиту во время визита в Пекин, что две страны должны приложить усилия для "построения общего будущего между Китаем и Лаосом".

Также учения в Лаосе проходят тогда, когда США усиливает свои военные учения в регионе.

Напомним

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Китай будет настойчиво продвигать мирные переговоры для урегулирования войны в Украине и готов поддерживать связь’и координацию с Россией. 

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